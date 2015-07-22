Гайдар заявляет, что не намерена получать израильское гражданство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гайдар сообщила на пресс-конференции в Одессе.

Она подтвердила, что ранее планировала стать гражданкой Израиля, но передумала в связи со сложившейся ситуацией.

«Израильское гражданство я не получила. Планирую приостановить этот процесс, и его получать не буду», - заявила Гайдар.

По словам Гайдар, ее 36-летний супруг окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, много лет возглавлял в России завод по производству фургонов. Несколько лет назад он принял решение уйти в бизнес, связанный с интернет-маркетингом. Именно поэтому, по словам Гайдар, он решил для получения образования уехать в Израиль, где поступил в Хайфе в университет «Технион» (Израильский технологический институт).

«Обучение должно было начаться с начала октября. Но сейчас, в связи со сложившейся ситуацией ,он принял решение отложить учебу и приехать жить в Украину», - заявила Гайдар.

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Она добавила, что готова в команде главы ОГА Михеила Саакашвили работать волонтером, даже без получения заработной платы. При этом Гайдар утверждает, что ее финансирует лишь супруг и все ее доходы прозрачны.

Напомним, ранее Гайдар в интервью российским СМИ сообщала, что подала документы на получение израильского гражданства, связывая это с отсутствием для нее перспективы в России, как на государственной службе, так и в политике.

Как сообщал УНИАН, также сегодня в Одессе Гайдар заявила, что пока не утверждена на должность заместителя председателя Одесской ОГА. Также она заявила, что пока не получила украинское гражданство, добавив, что занимается оформлением документов.

17 июля глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили на встрече с членами Южноукраинского офиса Европейской Бизнес Ассоциации заявил, что намерен сделать одним из своих заместителей российскую общественницу Гайдар.

Справка УНИАН. Мария Гайдар, 1982 года рождения. Дочь известного российского политика Егора Гайдара – одного из руководителей и идеологов экономических реформ начала 1990-х в России, правнучка писателя Аркадия Гайдара.

М. Гайдар - российский политик, общественный деятель, журналист радио «Эхо Москвы». Учредитель и руководитель Фонда социальной помощи и поддержки населения «Социальный запрос», ранее — координатор молодежного движения «ДА!». Один из создателей инициативной группы «Я свободен!». С 2006 года — член Федерального политсовета СПС, с 2008 года вплоть до роспуска партии — член президиума. В 2009-2011 годах — заместитель председателя Правительства Кировской области по вопросам здравоохранения и социального развития. Работала в команде российских оппозиционеров Алексея Навального и Бориса Немцова.