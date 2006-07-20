Мороз показал депутатам, где складывать деньги за подкуп
Спикер пригласил БЮТ заходить после 25 числа
Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявляет, что парламент будет работать, не смотря акции, устроенные БЮТ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в сессионном зале.
А.МОРОЗ заявил, что БЮТ взял все предложенные портфели в ВР и поэтому он считает, что их сегодняшняя демонстрация интересна. «Пожалуйста, заходите на заседание после 25 числа, Верховная Рада будет работать обязательно», - сказал А.МОРОЗ.
Он подчеркнул, что каждая политическая сила может выражать свою позицию различными способами, но парламент должен работать – «одни высказывают свое мнение так, таким способом, как считают возможным для себя, другие иным способом, но нам свое делать».
А.МОРОЗ также обратился к депутатам, отметив, что все слышали информацию о том, что: «здесь шелестят деньги, ходят по рядам, то, что это неправда я думаю не нужно аргументировать. Убеждать, и тому подобное. Но если где-то что-то появится подобное, складывайте их сюда (при этом А.МОРОЗ показал на место возле трибуны – УНИАН) и мы будем их использовать для поддержки бедных людей, которые поверили демагогам во время выборов и не учли того, что может быть так, как мы это видим».
Напомним, сегодня депутаты из фракции покинули сессионный зал. Выступая с трибуны парламента, лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что фракция покидает зал до 25 июля, «пока Президент Украины не вынесет указ о досрочных выборах» народных депутатов. с требованием проведения досрочных выборов.