В Москве по запросу Украины задержали боевика "ДНР"
Боевик "ДНР" Александр Костин задержан в Москве по запросу Волновахского РО ГУМВД Украины, так как находится в розыске по подозрению в разбое.
Об этом сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Он был задержан 12 апреля в 15:45 в в аэропорту Домодедово из-за того, что власти Украины подали его в международный розыск. В настоящий момент мужчина находится в одном из столичных СИЗО», - сказал собеседник агентства.
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В пресс-службе Мособлсуда сообщили, что Костин был арестован в апреле. «19 июня А.Костину был в очередной раз продлен арест до 21 июля», - сказала представитель пресс-службы суда Екатерина Игумнова.
В свою очередь, супруга задержанного боевика Валентина Костина сообщила, что по факту произошедшего она обращалась в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.
«В ответе на мой запрос говорится, что дело об экстрадиции моего мужа будет рассмотрено Генеральной прокуратурой Российской Федерации», - сказала В.Костина.