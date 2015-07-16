В Москве по запросу Украины задержали боевика "ДНР"

Об этом сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

«Он был задержан 12 апреля в 15:45 в в аэропорту Домодедово из-за того, что власти Украины подали его в международный розыск. В настоящий момент мужчина находится в одном из столичных СИЗО», - сказал собеседник агентства.

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В пресс-службе Мособлсуда сообщили, что Костин был арестован в апреле. «19 июня А.Костину был в очередной раз продлен арест до 21 июля», - сказала представитель пресс-службы суда Екатерина Игумнова.

В свою очередь, супруга задержанного боевика Валентина Костина сообщила, что по факту произошедшего она обращалась в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.

«В ответе на мой запрос говорится, что дело об экстрадиции моего мужа будет рассмотрено Генеральной прокуратурой Российской Федерации», - сказала В.Костина.