Луценко не исключил отставки Яценюка осенью

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «БПП», по словам Луценко, отставка двух министров нового правительства означает два критерия. «Первый - нравственность в политике. Министр экологии (Игорь Шевченко - УНИАН) ушел в отставку из-за аморальных действий, неприемлемых в воюющей стране. И второе - профессиональная эффективность. Министр здравоохранения (Александр Квиташвили - УНИАН) написал заявление под нашим давлением, потому что в здравоохранении не было никаких заметных обществу реформ, при всем уважении к господину Квиташвили», - отметил председатель фракции «БПП».

«Мы подали свои кандидатуры. Мы поддержим того, кого внесет премьер-министр Украины. Свое видение на каждую должность дали мы и, насколько я знаю, не только мы. Во многих министерствах реформы только провозглашаются. Если и дальше будет идти так, они будут вынуждены уйти в отставку. Осенью по этим двум критериям будет пересмотрен весь состав правительства», - отметил Луценко и уточнил: «Это могут быть те же люди, которые сейчас могут пойти дальше. Тот, кто не способен привлекать инвестиции, будет заменен теми, кто способен, но страна на одних кредитах жить не должна. Мы прошли этот путь финансовой стабилизации, и сейчас стоит задача привлекать инвестиции. И каждый министр должен рассматриваться именно через эту призму».

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На вопрос, будет ли заменен премьер-министр, Луценко ответил, что не исключает и отставки Арсения Яценюка с должности главы правительства. «Но говорить об этом сегодня было бы безответственно. Расшатывать и правительство, и страну - это не то, чем я хотел бы заниматься», - отметил Луценко.

По его словам, кандидатуры на кресло премьер-министра, конечно, есть. «Будет время - назовем, сейчас это было бы безответственно. Сейчас работает Яценюк, который имеет поддержку президента и парламентской коалиции, в том числе и фракции «БПП». Я уверен, что премьер-министра назначает и снимает коалиция», - резюмировал Луценко.

Напомним, ранее Луценко заявил, что Арсен Аваков стал министром внутренних дел благодаря его голосу на совете Майдана. Также он отметил, что министр внутренних дел много сделал для фронта, но реформу он не собирался проводить.