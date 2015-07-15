Луценко: Аваков не собирался проводить реформу

Об этом сказал председатель фракции БПП Юрий Луценко на телеканале новостей "24".

Как рассказал Луценко, Аваков стал министром благодаря его голосу на совете Майдана. Когда было два кандидата — Ярема и Аваков, и было семь на семь, под пристальными взглядами всего зала Луценко поднял руку за Авакова.

«Почему? Потому, что я считал, что гражданский человек, как и я, сделает больше в министерстве, потому что не будет связана с милицейской корпоративной системой. Потом я голосовал за господина Авакова, как министра, уже будучи депутатом»,— говорит нардеп.

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Луценко отметил, что Аваков много сделал для фронта, для перезагрузки на военные рельсы Национальной гвардии. Но реформу он не собирался проводить. В течение года ни одного серьезного реформаторского закона так и не пришло.

"Аваков работал весь 2014 год и лишь в январе 2015-го я лично зарегистрировал закон "О национальной полиции". Это стало сильной провокацией, которая очень многих возмутила в министерстве", — говорит Юрий Луценко.

Он добавил, что после этого была назначена Эка Згуладзе как первый заместитель министра внутренних дел, вместе с ней и другими депутатами "Самопомичи", которые также внесли альтернативный законопроект, депутаты доработали согласованный законопроект "О национальной полиции", "Об органах внутренних дел" и ряд других вспомогательных законов.

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"Таким образом, эти законы были внесены Аваковым на Кабмин, который внес в парламент, и в ВР я лично делал все, чтобы они прошли. Сегодня мы имеем наконец возможность создать не НКВД, а полноценную сервисную систему правопорядка, которая есть на Западе", — подчеркнул председатель фракции БПП.

Ранее УНИАН сообщал, что законопроекты об органах внутренних дел (№2561) и Национальную полицию (№2822) подписаны председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом и направлены на подпись президенту Украины Петру Порошенко.