Рада разрешила Гройсману направить Порошенко изменения в закон о прокуратуре

Как передает корреспондент УНИАН, такая возможность появилась после того, как парламент не поддержал проект постановления об отмене решения ВР от 2 июля 2015 года по поддержке этого закона во втором чтении и в целом. За отмену проголосовали только 90 депутатов при необходимых 226 голосах. Один из авторов проекта постановления Виктор Чумак (фракция БПП) отметил, что данный закон содержит “опасные нормы”, которые ставят “под угрозу независимость антикоррупционной прокуратуры”.

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Чумак отметил, что рассмотрение проектов постановлений в регламентном комитете проходило в закрытом режиме, он даже не был предупрежден об их рассмотрении.

Как известно, согласно регламенту ВР, если внесен проект постановления об отмене решения ВР о принятии определенного закона, то председатель ВР не может подписать данный закон и направить его на подпись президенту Украины, пока не будет поддержано или не поддержано соответствующее постановление.