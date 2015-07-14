Аваков: К Ярошу отношусь хорошо. К бандитам - воинственно плохо

Об этом написал в своем блоге на Украинской правде.

"К Ярошу отношусь хорошо. За его честность на Майдане и честность на фронте. Даже при том, что он выступает за мою отставку. К бандитам, которые напяливают на себя одежды Правого сектора, прячась за спинами настоящих патриотов – воинственно плохо. К патриотам, качающим права и бряцающим оружием в тылу, присваивая себе право судить и наводить лад – отношусь очень плохо", - написал Аваков.

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"К попытке врагов страны перевести конфликт государства с бандитами во внутренний конфликт проукраинских патриотических сил отношусь с ясной головой и четким мнением – хрен вам, не обломится! У всех, полагаю, достанет мозгов и души – не поддаться. А те, кто поддается – считаю – не с Украиной", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Мукачево в результате перестрелки с участием бойцов "Правого сектора" пострадали 9 человек, среди них 3 случайных прохожих. В результате перестрелки погибли 3 человека.