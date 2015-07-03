Луценко ушел с поста главы фракции "Блок Петра Порошенко"
10:43, 03 июля 2015Политика
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Народный депутат Юрий Луценко ушел с поста главы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде.
Луценко покинул пост главы фракции "Блока Петра Порошенко" / УНИАН
Как сообщила пресс-секретарь политика Лариса Сарган, Юрий Луценко написал заявление об отставке с должности главы фракции "Блока Петра Порошенко".
"Народный депутат Юрий Луценко написал заявление об отставке с должности председателя парламентской фракции политической партии «Блок Петра Порошенко»", - сообщила она.
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