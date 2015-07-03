Луценко ушел с поста главы фракции "Блок Петра Порошенко"

Народный депутат Юрий Луценко ушел с поста главы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде.

Как сообщила пресс-секретарь политика Лариса Сарган, Юрий Луценко написал заявление об отставке с должности главы фракции "Блока Петра Порошенко". "Народный депутат Юрий Луценко написал заявление об отставке с должности председателя парламентской фракции политической партии «Блок Петра Порошенко»", - сообщила она.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter