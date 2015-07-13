Нардеп: закрепление в Конституции особого статуса Донбасса - фактическая легализация боевиков Путина
Определение в Конституции особого статуса Донбасса фактически станет легализацией боевиков президента России Владимира Путина.
Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение выразила заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроед во время презентации отчета Атлантического совета США под названием "Прячутся на виду: война Путина в Украине".
“Я думаю, что мы должны осознавать, что особый статус Донбасса в Конституции, — это фактически легализация боевиков Путина”, - сказала Сыроед.
Она подчеркнула, что “это недопустимо для Украины”.
Бывший посол США в Украине Джон Хербст во время презентации отметил, что есть много доказательств того, что война на Донбассе спровоцирована и контролируется Кремлем.
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Он добавил, что на начальном этапе лидерами так называемых сепаратистов были в основном граждане России, связанные с российскими спецслужбами.
В отчете указано, что в результате расследования, проведенного властями Нидерландов, установлено, что самолет “Боинг” летом 2014 года был сбит в небе над Донецкой областью из произведенного в России зенитно-ракетного комплекса “Бук”.
Также, как указано в отчете, есть много доказательств того, что регулярные войска России принимали участие в войне на Донбассе, а также есть доказательства того, как российская военная техника пересекает российско-украинскую границу.
Как сообщал УНИАН, 1 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Проект изменений в Конституцию не предусматривает никакого особого статуса Донбасса... Проект предполагает возможность специфического порядка осуществления местного самоуправления в отдельных административно-территориальных единицах Донецкой и Луганской областей, определяется отдельным законом".