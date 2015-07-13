Нардеп: закрепление в Конституции особого статуса Донбасса - фактическая легализация боевиков Путина

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение выразила заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроед во время презентации отчета Атлантического совета США под названием "Прячутся на виду: война Путина в Украине".

“Я думаю, что мы должны осознавать, что особый статус Донбасса в Конституции, — это фактически легализация боевиков Путина”, - сказала Сыроед.

Она подчеркнула, что “это недопустимо для Украины”.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст во время презентации отметил, что есть много доказательств того, что война на Донбассе спровоцирована и контролируется Кремлем.

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Он добавил, что на начальном этапе лидерами так называемых сепаратистов были в основном граждане России, связанные с российскими спецслужбами.

В отчете указано, что в результате расследования, проведенного властями Нидерландов, установлено, что самолет “Боинг” летом 2014 года был сбит в небе над Донецкой областью из произведенного в России зенитно-ракетного комплекса “Бук”.

Также, как указано в отчете, есть много доказательств того, что регулярные войска России принимали участие в войне на Донбассе, а также есть доказательства того, как российская военная техника пересекает российско-украинскую границу.

Как сообщал УНИАН, 1 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Проект изменений в Конституцию не предусматривает никакого особого статуса Донбасса... Проект предполагает возможность специфического порядка осуществления местного самоуправления в отдельных административно-территориальных единицах Донецкой и Луганской областей, определяется отдельным законом".