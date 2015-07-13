Руководителя украинской стороны СЦКК генерала Тарана подозревают в государственной измене - СНБО

Генерал-майор Андрей Таран уволен с должности руководителя украинской стороны Совместного центра координации и контроля (СЦКК) в зоне проведения антитеррористической операции в связи с подозрением в государственной измене.

Об этом сообщает официальный аккаунт СНБО в Twitter. Генерал Таран звільнений з посади керівника української сторони СЦКК. Йому оголошена підозра по статті 111 КК України (Державна зрада). — РНБО України (@rnbo_gov_ua) July 13, 2015 «Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по статье 111 УК Украины (государственная измена)», - говорится в сообщении. ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ: Аккаунт СНБО в Twitter взломали - сообщение о госизмене Тарана оказалось фейком

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