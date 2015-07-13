Руководителя украинской стороны СЦКК генерала Тарана подозревают в государственной измене - СНБО
12:32, 13 июля 2015Политика
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Генерал-майор Андрей Таран уволен с должности руководителя украинской стороны Совместного центра координации и контроля (СЦКК) в зоне проведения антитеррористической операции в связи с подозрением в государственной измене.
Андрей Таран / Новое время
Об этом сообщает официальный аккаунт СНБО в Twitter.
Генерал Таран звільнений з посади керівника української сторони СЦКК. Йому оголошена підозра по статті 111 КК України (Державна зрада).
— РНБО України (@rnbo_gov_ua) July 13, 2015
«Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по статье 111 УК Украины (государственная измена)», - говорится в сообщении.
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