Руководителя украинской стороны СЦКК генерала Тарана подозревают в государственной измене - СНБО

12:32, 13 июля 2015
Политика
3882 0

Генерал-майор Андрей Таран уволен с должности руководителя украинской стороны Совместного центра координации и контроля (СЦКК) в зоне проведения антитеррористической операции в связи с подозрением в государственной измене.

Андрій Таран / Новое время

Об этом сообщает официальный аккаунт СНБО в Twitter.

«Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по статье 111 УК Украины (государственная измена)», - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ: Аккаунт СНБО в Twitter взломали - сообщение о госизмене Тарана оказалось фейком

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter