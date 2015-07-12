Протестующие на Банковой объявили бесcрочный митинг
Митингующие одеты в военную форму с шевронами "Правого Сектора", батальонов "Айдар", "Торнадо", "ОУН".
Вечером 11 июля под Администрацией президента Украины начался бесcрочный митинг из-за событий в Мукачево Закарпатской области.
Как сообщила корреспондент ТСН, в настоящее время под зданием находятся до 100 человек. Они бьют в барабаны и требуют отставки министра МВД Арсена Авакова. Здание Администрации президента усилено дополнительной охраной. Митингующие одеты в военную форму с шевронами "Правого Сектора", батальонов "Айдар", "Торнадо", "ОУН".
Однако лидер ОУН Богдан Червак заявил ТСН, что бойцов его батальона на Банковой нет. "Бойцы "ОУН" сейчас на Востоке", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в Мукачево в результате перестрелки с участием бойцов "Правого сектора" пострадали 9 человек, среди них 3 случайных прохожих. В результате перестрелки погибли 3 человека.
Читайте также"Правый сектор" собирается на Банковой: требуют отставки Авакова и говорят о новой революции"Группа вооруженных лиц численностью 15 – 20 человек приехала на объект, связь с которым имеет народный депутат Украины, имеющий за плечами плачевный опыт 90-х годов, – Михаил Ланьо", – сообщил Геращенко.
По его данным, на место конфликта прибыли наряды милиции, по которым нападавшие открыли огонь из стрелкового оружия и выпустили несколько гранат из гранатометов. Выстрелами из гранатометов нападавшие уничтожили два милицейских автомобиля.
В ПС заявили, что из-за события "все Военно-политическое движение "Правый сектор" поднято по боевой тревоге".
Кроме этого ситуацию с перестрелкой в Мукачево также прокомментировал лидер ПС Дмитрий Ярош.
Вместе с тем в Мукачево отправились подразделения специального и оперативного назначения Национальной гвардии Украины для оказания помощи в задержании преступников.
На данный момент ситуация стабилизирована.