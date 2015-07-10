Прокуратура Нидерландов "вернула" Крым на карту Украины

15:02, 10 июля 2015
Политика
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Прокуратура Нидерландов исправила карту Украины без Крыма, которая была опубликована на сайте ведомства страны как часть инфографики по расследованию катастрофы самолета МН17.

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Обновленная версия инфографики размещена на сайте ведомства.

В свою очередь посольство Украины в Нидерландах поблагодарило прокуратуру "за оперативность".

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"А вот и исправленная инфографика от наших голландских партнеров. Еще раз спасибо им за оперативность!" - отмечается на страничке посольства в Twitter.

Как сообщал УНИАН, карта Украины без Крыма была опубликована на сайте прокуратуры Нидерландов как часть инфографики, в которой объясняются ключевые детали расследования катастрофы самолета МН17.

Впоследствии МИД Нидерландов пообещало как можно скорее исправить "досадную ошибку" с картой.

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