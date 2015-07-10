Прокуратура Нидерландов "вернула" Крым на карту Украины
Прокуратура Нидерландов исправила карту Украины без Крыма, которая была опубликована на сайте ведомства страны как часть инфографики по расследованию катастрофы самолета МН17.
Обновленная версия инфографики размещена на сайте ведомства.
В свою очередь посольство Украины в Нидерландах поблагодарило прокуратуру "за оперативность".
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"А вот и исправленная инфографика от наших голландских партнеров. Еще раз спасибо им за оперативность!" - отмечается на страничке посольства в Twitter.
А вот и исправленная инфографика от наших голландских партнеров. Еще раз спасибо им за оперативность! https://t.co/qO4wjWYFRy
— RUS Embassy in NLD (@UKRinNLD) July 10, 2015
Как сообщал УНИАН, карта Украины без Крыма была опубликована на сайте прокуратуры Нидерландов как часть инфографики, в которой объясняются ключевые детали расследования катастрофы самолета МН17.
Впоследствии МИД Нидерландов пообещало как можно скорее исправить "досадную ошибку" с картой.