Прокуратура Нидерландов "вернула" Крым на карту Украины

Обновленная версия инфографики размещена на сайте ведомства.

В свою очередь посольство Украины в Нидерландах поблагодарило прокуратуру "за оперативность".

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"А вот и исправленная инфографика от наших голландских партнеров. Еще раз спасибо им за оперативность!" - отмечается на страничке посольства в Twitter.

А вот и исправленная инфографика от наших голландских партнеров. Еще раз спасибо им за оперативность! https://t.co/qO4wjWYFRy — RUS Embassy in NLD (@UKRinNLD) July 10, 2015

Как сообщал УНИАН, карта Украины без Крыма была опубликована на сайте прокуратуры Нидерландов как часть инфографики, в которой объясняются ключевые детали расследования катастрофы самолета МН17.

Впоследствии МИД Нидерландов пообещало как можно скорее исправить "досадную ошибку" с картой.