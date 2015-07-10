Яценюк призвал полицейских не разгонять "бабушек с сигаретами"

Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что новая полиция не должна привлекаться к борьбе с несанкционированной торговлей.

Об этом сообщает ТСН.ua.

По его словам, в рамках реформы многие функции милиции будут переданы другим органам, а полиция должна будет стать единственной в борьбе с организованной преступностью, коррупцией и в борьбе за права и свободы граждан.

"К сожалению, частично вы занимаетесь не своей работой. Я хотел бы обратиться к министру и первого заместителя министра внутренних дел. Вы сделали большое дело, когда создали патрульную полицию... Но я прошу вас рассмотреть вопросы, патрульная полиция не может заниматься разгоном стихийной торговли. Это не функция патрульной полиции, не для того мы тренировали этих молодых людей, чтобы за бабушкой с сигаретами ходить ", - сказал Яценюк.

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Премьер заявил, что патрульная полиция должна заниматься защитой и безопасностью граждан, а борьбой с торговлей - мэр города и учреждения по вопросам благоустройства.