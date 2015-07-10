Жертвы "репрессий"

В России начинает проявляться интересная тенденция – если российские власти ничего не запрещают, то тут же стремятся что-то (кого-то) защитить. Намедни депутаты Государственной думы РФ решили «защитить» тех жителей аннексированного Россией Крыма, которые, по мнению россиян, подвергались политическим репрессиям со стороны властей Украины (не только «хунты») за свои политические убеждения.

В частности, российские депутаты считают, что «историческим долгом РФ является реабилитация тех, кто на протяжении многих лет добивался восстановления исторической справедливости и боролся за воссоединение Крыма и Севастополя с Россией». Под «многих лет» имеется в виду весь период после провозглашения независимости Украины в 1991 году до незаконной аннексии Крыма Россией в 2014-м. А под «репрессией» российские депутаты предлагаю понимать «карательную насильственную меру, применяемую государственными органами к отдельным гражданам или целым категориям граждан». Грубо говоря, под русскую «реабилитацию» должны попасть те, кто посягал на целостность Украины, что в версии РФ называется «призывами и действиями, направленными на воссоединение».

К таковым, к примеру, российские журналисты относят руководителя движения «Севастополь-Крым-Россия» Валерия Подъячего, который был осужден по статье «сепаратизм» УК Украины за призывы к покушению на территориальную целостность страны. Любопытно, что срок «активист» получил во времена правления ростовского «беженца» Виктора Януковича, в 2011 году. Но даже после «долгожданного возвращения» Крыма в лоно России, награда за верную службу идеалам русского мира так и не нашла героя.

Дело в том, что и для российской власти, наместниками которой на полуострове стали самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов, больше известный крымчанам в качестве лидера преступной группировки по кличке «Гоблин», а также самопровозглашенный спикер крымского парламента Владимир Константинов, владеющий строительной империей «Консоль», о которой крымчане также весьма наслышаны, Подъячий остается уголовником, совершившим тяжкое преступление. Более того, в крымском парламенте, которым руководит Константинов, считают, что, для снятия судимости с «активиста» (уже согласно УК РФ), он должен возместить вред, причиненный совершенным преступлением. Другими словами, высший законодательный орган автономии предлагает Подъячему не возмущаться, а возместить ущерб, связанный с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Это ли не репрессии, о которых пекутся депутаты Госдумы РФ? То-то же.

В целом же, ситуация с несчастными «репрессированными» Крыма объясняется просто. Во-первых, «активисты» уровня Подъячего старым/новым руководителям автономии ни к чему. Мало ли, вообразят себе невесть что и в политику полезут. А потом, то округа им удобные подавай, то высокие государственные должности для распила остатков российского бюджета…

Для всего этого у Аксенова с Константиновым, которые, для депутатов Госдумы, сами по себе остаются наиболее очевидными жертвами украинских «репрессий», есть свои люди. О чем, в частности, свидетельствуют недавние громкие заявления самопровозглашенных руководителей Крыма в адрес Москвы в целом, и ФСБ, в частности. Общий посыл следующий: нечего российским «деятелям с материка» наводить у нас свои порядки, диктовать нам условия и задерживать подозреваемых в коррупции, поскольку это – «чистая провокация». Не коррупционеры, мол, крымские чиновники. А если и допускают «незначительные ошибки в части принятия решений», то это связано только лишь с несостыковками российского и украинского законодательства.

Во-вторых, ни Аксенов, ни Константинов не заинтересованы в увеличении списков жертв украинских «репрессий» за счет каких-то активистов-самозванцев, из-за финансового вопроса. Дело в том, что депутаты Госдумы в своем законопроекте отмечают, что реабилитация «патриотов» принесет им не только моральное удовлетворение, а вполне осязаемые «печеньки» - возврат конфискованного имущества, выплата компенсаций и пособий за материальный вред, причиненный в связи с репрессиями…

Нет никаких сомнений, что дельцы уровня Аксенова и Константинова сумеют не только доказать свой статус жертв «репрессий», но и, для получения всех бонусов, предоставят внушительный список «потерь», которые им пришлось понести за два десятка лет жизни в ненавистной Украине. Дело за малым – депутатам Госдумы нужно проголосовать. Щедрая Россия за все заплатит.

Татьяна Урбанская