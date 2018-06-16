Крым в новых реалиях: Махновщина vs национализация

Последние восемь месяцев Крым живет по неким «переходным правилам» Российской Федерации. После проведенного псевдореферендума, власти аннексированного полуострова декларировали: «Крым в новом статусе, будет жить по-новому, будем жить по закону». Но, как показывает практика, громкие политические лозунги закончились, как только перед самопровозглашенными руководителями автономии замаячил вопрос простого передела. Передела денег, бизнеса, земли, санаториев и частных баз отдыха…

В этот же момент псевдоправители забыли про лозунги и законы, которые декларировали, и начали, уже в «новых» крымских реалиях, действовать старыми, давно опробованными методами, «стыдливо» прикрывая рейдерские захваты словом «национализация».

Рейдерство ради «нужд республики»

Схема «отжима» предельно проста. Объявив бесправие, царящее в автономии, «переходным периодом», Совет министров Крыма принял постановление «О выкупе имущества для нужд Республики Крым». После этого у целого ряда крымских предприятий начались проблемы. В частности, «Крымавтотранс» - крупнейшая на полуострове компания, занимающаяся автобусными перевозками – была «национализирована» силами «народного ополчения» по поручению властей Крыма. «Вооруженные люди зашли на предприятие, - рассказывает уже отстраненный от должности главы правления «Крымавтотранса» Владислав Грицак, - после этого в компании было ведено временное управление, а на место руководителя властями предложен некий Игорь Смирнов».

По словам Грицака, на все автостанции тут же «была дана команда, что новое руководство будет следить за поступающей наличкой от продажи билетов» и принимать решения о расчете с водителями. При этом на автостанциях, опять-таки, появились представители «самообороны», которые взяли под контроль кассы, отключив кассовые аппараты от единой системы.

Приблизительно по такой же схеме «национализация» произошла на керченском заводе «Залив», феодосийском «Море» и предприятии «Крымпотребсоюз».

Примечательно, что местные юристы, адвокаты и правозащитники считают вышеупомянутое постановление Совмина незаконным. По словам крымского адвоката Жана Запруты, этот документ был подготовлен и принимался с нарушениями. Дело в том, что постановление было принято в согласительном порядке, без проведения заседания Совета министров. Кроме того, документ носит гриф «Для служебного пользования», хотя, по словам адвоката, «никакого основания для присвоения такого грифа в законодательстве РФ не предусмотрено». «Есть основания полагать, что это постановление принято в нарушении регламента Совета министров. Если реализация этого постановления требует средств из федерального и республиканского бюджетов, в данном, случае имеются в виду средства на выкуп, то разработчик должен провести необходимые финансовые расчеты. Необходимо учитывать расходы на финансирование временной администрации национализируемого предприятия, расходы на обслуживание объектов, которые будут выкупаться…», – пояснил Запрута.

По его словам, есть большие сомнения, что у нынешней крымской власти такие расчеты с четким экономическим обоснованием имеются.

«Народное ополчение» - карманная армия Гоблина

Кроме того, вопросы вызывает и факт нахождения на каждом из «национализируемых» предприятий «народного ополчения». Адвокат уверен, что это также незаконно. Более того, «самооборона» Крыма, похоже, действует исключительно в интересах нелегитимного премьера автономии Сергея Аксенова. Собственно, именно он и стоял у основ легализации «ополчения», создав, таким образом, собственную «армию».

Напомним, «самооборона» Крыма появилась в период оккупации полуострова так называемыми «зелеными человечками», в которых президент РФ Владимир Путин позже «признал» российских военных. Со временем, «ополчению» также потребовался некий официальный статус. И Сергей Аксенов реализовал его путем принятия закона «О народном ополчении», в котором, в частности, речь шла о том, что «ополченцы» финансируются из крымского бюджета. Примечательно также, что «народное ополчение», согласно закону, подчиняется непосредственно Совету министров. То есть, напрямую самопровозглашенному премьеру Аксенову.

В результате, не успевает нелегитимный премьер «положить глаз» на любое из крымских предприятий, тут как тут в офисах компаний появляются «ополченцы» и начинается «национализация».

Впрочем, такая экспроприация происходит не только в интересах самого Аксенова. Гоблин дает возможности поживиться и своим бывшим и нынешним соратникам по партии. Только раньше это была Партия регионов, а нынче – «Единая Россия».

И себе, и «людям»

Так, недавно в поле зрения местных регионалов-единороссов попала строительная компания «Трансбуд», которая ранее успешно работала со многими крымскими предприятиями. Точнее, не сама компания, а ее строительная техника. «Мы заключили с ООО «Крымский пассаж» договор купли-продажи на поставку данной техники. Однако документы этой фирмой были сфальсифицированы, а техника у нас похищена», - рассказал директор «Трансбуда» Вадим Падалко.

По его словам, сейчас техника, общей стоимостью более 5 млн долларов, стоит на стоянке и ее «охраняют» люди, представляющиеся то «самообороной», то крымским «народным ополчением». «Мы даже предположить не могли, что с нами так поступят. У нас серьезная компания и мы привыкли доверять своим партнерам», - сетует Падалко и добавляет, что после крымского псевдореферендума «Трансбуд», в общей сложности, потерял 57 единиц строительной техники.

Примечательно то, что фирму ООО «Крымский пассаж», которая так беспардонно «кинула» своего партнера, связывают с сестрой местного депутата-регионала (а теперь единоросса) Сергея Лапенко (девушка является учредителем предприятия). Да и сама компания больше похожа не на серьезное предприятие, а на фирму-однодневку. Так как, кроме вышеупомянутой «сделки» с «Трансбудом», «Крымский пассаж» хозяйственной деятельности не вел, денег на счетах не держал.

К слову, документы с «Трансбудом» подписывал Денис Астахов – бывший заместитель Лапенко в молодежном крыле Партии регионов - Молодых регионах. А покрывают эту «шарашкину контору» также бывшие регионалы, а ныне – единороссы, «избранные» в парламент Крыма на псевдовыборах 14 сентября.

В частности, в эфире одного из местных телеканалов депутат Госсовета Крыма Ефим Фикс (близкий соратник нелегитимного спикера крымского парламента Владимира Константинова) «посоветовал» представителям компании «Трансбуд» решать спорные вопросы с «Крымским пассажем» в суде. Впрочем, «Трансбуд» был бы не против такого развития событий. Но, к сожалению, ни местная милиция, ни прокуратура, ни ФСБ в упор не замечают нарушений. Собственно, как их постарался не заметить и Ефим Фикс.

«Переходный период» будет продлен

Впрочем, стоит ли бизнесменам в Крыму рассчитывать на законность, вопрос довольно спорный. Предприниматели и правозащитники, пытаясь предотвратить правовой беспредел, развернутый местной властью, пишут письма в прокуратуру, ФСБ, главное следственное управление РФ, и даже самому Путину. А воз и ныне там.

Пока ситуацию в автономии лично контролирует только нелегитимный премьер Сергей Аксенов. И, пока в Кремле не обратили внимания на деяния Гоблина, аппетиты местного «князька» растут. Во всяком случае, об этом свидетельствует тот факт, что недавно Аксенов заявил о возможном продлении «переходного периода» для Крыма. Мол, до конца 2014 года автономия не успеет адаптироваться к российским законодательным нормам и правилам в полной мере. Особенно, что касается применения российских законов правоохранительными органами.

Более того, он уже намекнул, что дополнительное время необходимо, в том числе, для перерегистрации предприятий малого и среднего бизнеса. «По некоторым направлениям продление действительно нужно, - считает он. - У нас достаточно моментов, которые требуют совершенствования, разработки различных механизмов, принципов и так далее».

Впрочем, за такой «заботой» о местных предприятиях и их собственниках юристы и сами бизнесмены усматривают совсем другой подтекст. По их мнению, распоясавшиеся от вседозволенности крымские власти просто не успевают переоформить уже захваченные или национализированные предприятия на новых владельцев. Поэтому, продление «переходного периода» местный бизнес воспринимает не иначе как выгоду для самой власти, ведь в мутной воде легче рыбку ловить.

Наталья Корж