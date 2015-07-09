У Порошенко заявили, что Луценко останется главой фракции "БПП" в Раде

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Игорь Кононенко в комментарии журналистам перед началом заседания Совета коалиции.

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На вопрос, обсудили ли члены фракции заявление Юрия Луценко об отставке с должности, Игорь Кононенко ответил: "Луценко будет главой фракции".

Как сообщал УНИАН, 3 июля Юрий Луценко написал заявление о сложении полномочий председателя фракции "Блока Петра Порошенко".

7 июля Игорь Кононенко сообщил, что депутаты от "Блока Петра Порошенко" еще не обсуждали на собрании вопрос о сложении Юрием Луценко полномочий председателя фракции.