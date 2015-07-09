У Порошенко заявили, что Луценко останется главой фракции "БПП" в Раде
15:40, 09 июля 2015Политика
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Юрий Луценко останется председателем фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде.
Луценко останется главой фракции "Блока Петра Порошенко" / УНИАН
Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Игорь Кононенко в комментарии журналистам перед началом заседания Совета коалиции.
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На вопрос, обсудили ли члены фракции заявление Юрия Луценко об отставке с должности, Игорь Кононенко ответил: "Луценко будет главой фракции".
Как сообщал УНИАН, 3 июля Юрий Луценко написал заявление о сложении полномочий председателя фракции "Блока Петра Порошенко".
7 июля Игорь Кононенко сообщил, что депутаты от "Блока Петра Порошенко" еще не обсуждали на собрании вопрос о сложении Юрием Луценко полномочий председателя фракции.
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