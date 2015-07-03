Порошенко этой ночью встретится с Луценко (дополнено)

Об этом сообщается на странице Блока Петра Порошенко в Twitter.

"Сегодня ночью состоится встреча Юрия Луценко с @poroshenko, который вызывает его на разговор", - говорится в сообщении.

Сьогодні вночі відбудеться зустріч Юрія Луценка із @poroshenko , який викликає його на розмову. — Солідарність БПП (@BlockPoroshenka) July 3, 2015

В свою очередь, комментируя свое решение о сложении полномочий председателя фракции БПП в парламенте Юрий Луценко отметил, что был шокирован голосованием части депутатов БПП за законопроект о реструктуризации валютных кредитов, и не готов отвечать «за глупость и популизм отдельных деятелей».

«Для меня был шокирующим тот факт, что 72 народные депутаты фракции партии «Блок Петра Порошенко» нажали кнопку «за», хотя на фракции было принято другое решение – противоположного содержания», - отметил Луценко в своем блоге на Украинской правде.

Голосование на угоду популизму, нападение псевдолюбви к народу обошлось бы в 90 млрд. грн. из украинской финансовой системы, отмечает народный депутат.

Луценко считает, что в голосовании части фракции «за» законопроект, несмотря на договоренности, есть и его вина. «Я считаю, что в том, что фракция голосует не так, как оговорилась, есть и моя вина. Руководить фракцией, которая голосует не на пользу стране, для меня неприемлемо. Я понимаю, что далее состоится заседание фракции, я уже вижу, что депутаты уже понимают, в какую передрягу они вчера попали, и я считаю, что ответственный политик, который руководит фракцией, которая представляет президента и страну, должен делать такое заявление, которое я сделал», - сообщил народный депутат.

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Также Луценко не исключил, что отдельных депутатов придеться исключить из состава коалиции. «Придется кого-то из индивидуальных членов коалиции придется из нее исключить», - отметил политик.

Как сообщал УНИАН ранее, народный депутат Юрий Луценко ушел с поста председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде.