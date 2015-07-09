Экс-глава МВД Грузии: у грузин в Украине своя война

Вице-спикер парламента Грузии и создатель знаменитого грузинского МВД Георгий Барамидзе заявил, что украинские реформы для грузин - дело не карьеры или заработка.

Об этом он заявил в интервью журналу "Новое время".

“Соглашаясь на работу в Киеве, грузины понимают, что система, с которой им предстоит бороться, будет сопротивляться”, - отмечает Барамидзе. Но “у грузин здесь своя война”, добавляет он.

Он уверен, что если Украина проиграет войну за независимость, Россия проглотит всю Восточную Европу.

"О Грузии вообще никто не вспомнит, и тогда все, что мы делали,— воевали в начале 1990-х, проводили реформы, выдерживали блокаду со стороны России в 2008-м - окажется напрасно. Сейчас наш фронт здесь, и даже не говоря об эмоциях - а мы очень любим вашу страну, - победа Украины означает для нас возможность сохранения суверенитета Грузии", - добавляет он.

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"В Украине сейчас два фронта - на востоке и в Киеве. И киевский гораздо важнее. Тут идет война против зла, которое находится в каждом государстве, обществе и человеке. Этим главным злом я называю коррупцию. Она душит украинскую экономику и не дает возможности нормально работать госструктурам", - говорит Барамидзе.

При этом он уверен: если страна сможет избавиться от коррупции, огромный потенциал народа сможет быть реализован. Реформы в Украине тормозятся из-за борьбы за власть, сопротивления со стороны бюрократии и большой политической конкуренции.

"Причем борьба ведется даже между теми, кто должен был бы действовать сообща,- членами коалиции", - отмечает Барамидзе, а затем добавляет: "то, что в Украине делается за три-четыре месяца, в Грузии было бы сделано за три часа. Это все нервы, время и энергия, потраченные впустую".

В то же время, считает грузинский политик, по сравнению с Грузией Украина находится в более выгодном положении. В Украине много талантливых и образованных людей, развита свободная пресса и активное гражданское общество, которое действительно влияет на политиков. В свою очередь, иностранные эксперты (грузины, литовцы, американцы), которые находятся в стране, не запачканы коррупцией, знают, что нужно делать, и не собираются молчать.

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"У украинского общества очень большой ресурс терпения. Но многие уже недовольны происходящим. Люди видят: разговоры разговорами, а воз и ныне там", - добавляет Барамидзе.

Он уверен, что когда появятся результаты реформ в правоохранительных органах - МВД, прокуратура и Антикоррупционное бюро - появятся надежда и вера.

"Для Грузии реформа МВД стала настоящим чудом. Раньше у нас милиционеров называли собаками - так их не любили. Рейтинг доверия был меньше 5 %, а сейчас - 82–85 %", - рассказал Барамидзе.

"Путин хотел бы, чтобы украинский народ пошел против власти. Он добивается не просто Крыма и Донбасса - он хочет взорвать Украину изнутри. И это еще одна причина, чтобы сохранять терпение", - резюмировал политик.

Полное интервью читайте в новом выпуске журнала "Новое время" от 10 июля.