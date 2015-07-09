ООН поможет в организации пропускного режима в зону АТО

Об этом они сообщили во время встречи с представителями Донецкой ОГА.

Директор ПРООН в Украине Ян Томас Хиемстр и председатель по вопросам сотрудничества Представительства ЕС в Украине Беренд де Гроот рассказали, что их программа направлена на помощь переселенцам и оказание им психологической поддержки. Много внимания уделяется помощи в обезвреживании заминированных территорий.

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«Еще одним приоритетным направлением в нашей программе является сотрудничество со СМИ. Мы планируем предоставлять им информацию, проверенные факты для того, чтобы население получало объективную информацию» - заявил глава по вопросам сотрудничества Представительства ЕС в Украине.

"На встрече были рассмотрены проблемы пропускного режима. Представители ПРООН заверили украинскую сторону, что будут содействовать в решении вопроса оптимальной организации и обратятся по этому поводу к Международной организации по миграции", - сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Участники международной делегации подчеркнули, что уделяют большое внимание вопросу децентрализации власти и реформе правоохранительных органов Украины, считая, что Донецкая область может стать образцом в этом вопросе для всей Украины.

Заместитель председателя Донецкой ОГА Виктор Андросов заявил, что поддерживает позицию представителей ПРООН.

