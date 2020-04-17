В Раде хотят усилить ответственность чиновников за невыполнение требований народных депутатов

Максимальный штраф за непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на запросы парламентариев или Счетной палаты предлагается установить в размере 8 тыс. 500 грн.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал в парламенте проект закона о внесении изменений в статью 188-19 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ужесточения ответственности за невыполнение законных требований народного депутата, Счетной палаты, члена Счетной палаты (№3354).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Законопроектом предлагается установить, что несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на обращение народного депутата, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 50 (сейчас - от 10 до 25) необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 850 грн).

Повторное в течение года совершение такого нарушения, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере от 50 до 100 (сейчас - от 25 до 50) необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1 тыс. 700 грн).

Несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на запрос народного депутата, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такой запрос влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере от 200 до 350 (в настоящее время - от 100 до 250) необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 тыс. 400 грн до 5 тыс. 950 грн).

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Повторное в течение года совершение такого нарушения, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере от 350 до 500 (сейчас - от 250 до 400) необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5 тыс. 950 грн до 8 тыс. 500 грн).

Невыполнение законных требований Счетной палаты, члена Счетной палаты, создание препятствий в их работе при осуществлении ими своих полномочий, предоставление ложной или неполной информации или непредоставление информации в срок, установленный законом, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 200 до 350 (ныне - от 100 до 250) необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 тыс. 400 грн до 5 тыс. 950 грн).

Повторное в течение года совершение такого нарушения, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере от 350 до 500 (сейчас - от 250 до 400) необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5 тыс. 950 грн до 8 тыс. 500 грн).

В пояснительной записке к законопроекту автор отмечает, что "все чаще встречаются случаи, когда депутатские обращения и запросы игнорируются лицами, которым они направлены". "Ответы на обращения и запросы нередко являются формальными, адресаты фактически не реагируют на вопросы и требования, предъявляемые в них, а также не предоставляют запрашиваемой информации", - подчеркивает Стефанчук.

Так, он предлагает установить ответственность за непредоставление ответа на депутатское обращение, депутатский запрос, а также увеличить санкции, предусмотренные в частях 1-4 статьи 188-19 КУоАП.