Посол США в Украине 5-7 июля посетит Одессу

01:10, 02 июля 2015
Политика
726 0

Посол США в Украине Джеффри Пайетт посетит Одессу 5-7 июля, где обсудит поддержку реформ в регионе со стороны США.

Фото УНИАН

Об этом сообщает Отдел прессы, образования и культуры посольства страны.

Как отмечается в сообщении, во время пребывания в Одессе посол встретится с руководителями области и города, представителями гражданского общества, предпринимателями и промышленниками.

Во время встреч будет обсуждаться вопрос предоставления эффективной помощи со стороны Соединенных Штатов для текущих мероприятий по созданию открытых, прозрачных, подотчетных государственных институтов, искоренение коррупции, инвестирование в развитие местной и региональной инфраструктуры и осуществления необходимых реформ для улучшения инвестиционного климата.

Читайте такжеСаакашвили представил трьохетапну программу преобразования Одесщины

Как сообщал УНИАН, председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили 1 июля в Киеве провел встречу с международными донорами для привлечения инвестиций в область.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter