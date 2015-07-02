Посол США в Украине 5-7 июля посетит Одессу

Об этом сообщает Отдел прессы, образования и культуры посольства страны.

Как отмечается в сообщении, во время пребывания в Одессе посол встретится с руководителями области и города, представителями гражданского общества, предпринимателями и промышленниками.

Во время встреч будет обсуждаться вопрос предоставления эффективной помощи со стороны Соединенных Штатов для текущих мероприятий по созданию открытых, прозрачных, подотчетных государственных институтов, искоренение коррупции, инвестирование в развитие местной и региональной инфраструктуры и осуществления необходимых реформ для улучшения инвестиционного климата.

Читайте такжеСаакашвили представил трьохетапну программу преобразования Одесщины

В ожидании поездки в Одессу в эти выходные, чтобы обсудить с @SaakashviliM и др, как США могут поддерж проведение реформ — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) July 1, 2015

Как сообщал УНИАН, председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили 1 июля в Киеве провел встречу с международными донорами для привлечения инвестиций в область.