Притула рассказал, есть ли у него амбиции стать мэром Киева

Шоумен не понимает, почему его фамилия фигурирует в социологии.

Шоумен и член политсовета партии "Голос" Сергей Притула не понимает, на каком основании его называют вероятным кандидатом на пост мэра столицы и включают в социологические опросы. По его словам, сейчас мэрство не является для него приоритетом.

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"Мне регулярно друзья сбрасывают те или иные опросы, ту или иную социологию. Я туда смотрю, где мне смешно, где – то- не совсем, потому что только за последние где-то недели три это уже какая-то третья или четвертая социология. В какой-то я есть, в какой-то меня нет. В одной у Кличко какие-то там проценты, у Пальчевского, еще у кого-то. Я сижу и не понимаю", - отметил Притула в интервью «Украинской правде».

По его словам, сейчас есть много более важных дел, чем "мериться рейтингами".

Шоумену, конечно, льстит то, что его "скромную персону меряют сразу с двух сторон: это и по Киеву, и, мне сорока весточку приносила, что и по Украине".

Несмотря на это, Притула отмечает, что не является участником ни одной кампании, «или еще какой-нибудь беды».

"Сейчас это абсолютно не приоритетная история, честно. Я даже не смотрю на какую-то ближайшую перспективу, чтобы к этим вопросам возвращаться, потому что есть более насущные нужды", – уверяет он.

Напомним, в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский наградил шоумена Сергея Притулу орденом «За заслуги» по случаю Международного дня волонтера.