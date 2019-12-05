Зеленский наградил шоумена Притулу орденом "За заслуги"

По случаю Международного дня волонтера всего президент отметил 25 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил шоумена Сергея Притулу орденом «За заслуги» по случаю Международного дня волонтера.

Об этом свидетельствует соответствующий указ президента №889/2019.

Читайте такжеЖена украинского экс-нардепа поскандалила с Притулой в сети (фото)Волонтера и телеведущего Сергея Притулу Зеленский наградил орденом «за гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность».

Отмечается, что президент наградил всего 25 волонтеров. В частности, трех волонтеров – орденом «Княгини Ольги» третей степени, волонтера Виталия Дайнегу – Крестом Ивана Мазепы.

Ранее УНИАН сообщал, как Притула отреагировал на скандал со звездой украинского Сomedy Сlub, который заявил, что по Киеву ходят толпы фашистов.