Зеленский наградил шоумена Притулу орденом "За заслуги"
Президент Украины Владимир Зеленский наградил шоумена Сергея Притулу орденом «За заслуги» по случаю Международного дня волонтера.
Об этом свидетельствует соответствующий указ президента №889/2019.
Читайте такжеЖена украинского экс-нардепа поскандалила с Притулой в сети (фото)Волонтера и телеведущего Сергея Притулу Зеленский наградил орденом «за гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность».
Отмечается, что президент наградил всего 25 волонтеров. В частности, трех волонтеров – орденом «Княгини Ольги» третей степени, волонтера Виталия Дайнегу – Крестом Ивана Мазепы.
Ранее УНИАН сообщал, как Притула отреагировал на скандал со звездой украинского Сomedy Сlub, который заявил, что по Киеву ходят толпы фашистов.