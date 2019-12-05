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Зеленский наградил шоумена Притулу орденом "За заслуги"

20:22, 05 декабря 2019
Общество
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Притула получил орден по случаю дня волонтера / facebook.com/serhiyprytula/

Об этом свидетельствует соответствующий указ президента №889/2019.

Читайте такжеЖена украинского экс-нардепа поскандалила с Притулой в сети (фото)Волонтера и телеведущего Сергея Притулу Зеленский наградил орденом «за гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность».

Отмечается, что президент наградил всего 25 волонтеров. В частности, трех волонтеров – орденом «Княгини Ольги» третей степени, волонтера Виталия Дайнегу – Крестом Ивана Мазепы.

Ранее УНИАН сообщал, как Притула отреагировал на скандал со звездой украинского Сomedy Сlub, который заявил, что по Киеву ходят толпы фашистов.

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Теги: #новости Украины#орден#Сергей Притула#Владимир Зеленский