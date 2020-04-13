На заседании фракции "Слуга народа" могут быть рассмотрены кадровые вопросы - Арахамия
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что на сегодняшнем заседании их фракции могут быть рассмотрены кадровые вопросы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам перед началом заседанием фракции.
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Отвечая на вопрос, будет ли сегодня на заседании рассматриваться вопрос о кандидатуре на должность министра энергетики, депутат ответил: "Будем рассматривать, возможно, вообще кадровые вопросы... Есть две стратегии: одна стратегия - это определиться с кандидатами и проголосовать, другая стратегия - назначить временно исполняющего обязанности, дать людям поработать. Для того, чтобы уже не продолжать эту традицию: люди поработали, целая Рада их взяла и через несколько недель или месяцев от них Рада избавилась. Чтобы такого не было, есть предложение на уровне Кабмина - такой испытательный срок делать в должности и.о., а потом уже приносить в Раду”.
По словам Арахамия, на заседании фракции также должен рассматриваться вопрос о стратегии рассмотрения законопроекта о банковском регулировании.
Он также сообщил, что на заседание фракции приглашен председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.