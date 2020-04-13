На заседании фракции "Слуга народа" могут быть рассмотрены кадровые вопросы - Арахамия

На заседание фракции приглашен председатель парламента Дмитрий Разумков.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что на сегодняшнем заседании их фракции могут быть рассмотрены кадровые вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам перед началом заседанием фракции.

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Отвечая на вопрос, будет ли сегодня на заседании рассматриваться вопрос о кандидатуре на должность министра энергетики, депутат ответил: "Будем рассматривать, возможно, вообще кадровые вопросы... Есть две стратегии: одна стратегия - это определиться с кандидатами и проголосовать, другая стратегия - назначить временно исполняющего обязанности, дать людям поработать. Для того, чтобы уже не продолжать эту традицию: люди поработали, целая Рада их взяла и через несколько недель или месяцев от них Рада избавилась. Чтобы такого не было, есть предложение на уровне Кабмина - такой испытательный срок делать в должности и.о., а потом уже приносить в Раду”.

По словам Арахамия, на заседании фракции также должен рассматриваться вопрос о стратегии рассмотрения законопроекта о банковском регулировании.

Он также сообщил, что на заседание фракции приглашен председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.