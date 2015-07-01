На Полтавщине из гранатомета обстреляли здание налоговой инспекции (фото)

Правоохранители разыскивают злоумышленников, которые стреляли из гранатомета в здание Карловской межрайонной государственной налоговой инспекции (Полтавская область).

Как сообщает сайт МВД, информация о взрыве поступила от охранника.

«На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Карловского райотдела милиции. Во время осмотра территории и помещения в одном из служебных кабинетов правоохранители обнаружили и изъяли часть стабилизатора выстрела РПГ и зафиксировали повреждения оконной рамы, прилегающей части стены и потолка над окнами. На прилегающей территории, неподалеку от здания, сотрудники милиции обнаружили и изъяли два РПГ. По предварительной информации, один из них был отстрелян, другой находился во взведенном состоянии», - говорится в сообщении.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным опасным способом). Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет заключения.