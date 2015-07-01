Перед Кабмином требуют отставки Квиташвили

Митингующие убеждены, что за семь месяцев работы в качестве главы Минздрава Александр Квиташвили не справился ни с одной поставленной перед ним задачей. Как заявили собравшиеся перед Кабмином, в Украине до сих пор не начата закупка лекарств, а ценообразование на основные медпрепараты, в частности для инсулинозависимых людей, остается неконтролируемым.

"Больные, жизнь которых зависит от дорогостоящих медпрепаратов, ожидали также продолжения эксперимента по реимбурсации (частичной компенсации стоимости лекарств за государственный счет), впрочем, министр Квиташвили отсрочил выплаты компенсаций на покупке лекарств на следующий год", - жалуются участники митинга. «Одна из самых страшных ситуаций сейчас сложилась с больными сахарным диабетом. Один шприц-ручка стоит 500 гривен, человеку нужно как минимум 10 таких шприц-ручек в месяц. На свою пенсию можно купить лишь половину от потребности. Лекарства мне хватает на полмесяца. А остальное время что делать? Ждать кому?», - говорит Ольга Катан, участница акции протеста под Кабмином.

В парламенте добавили, что МОЗ Украины под руководством Квиташвили за более чем полгода работы не подал ни одного законопроекта на рассмотрение Верховной Рады для реформирования отрасли здравоохранения. «В качестве своих результатов Минздрав презентует наработки прошлых лет, а депутатам предлагает принять законопроекты, которые еще даже не зарегистрированы в Верховной Раде. Называть эти документы «пакетом реформ» просто смешно. Это филькина грамота», - объясняет народный депутат, член депутатской группы «Партия «Возрождение» Андрей Шипко.

Депутат напоминает, что еще 15 мая в парламенте было зарегистрировано постановление об увольнении Александра Квиташвили (№ 2864). Кроме представителей группы «Партии «Возрождение», инициаторами ее подачи стали депутаты и других парламентских фракций. «Главе Минздрава достаточно имитировать реформы. Для подлинных реформ нужно разработать ряд законопроектов: внести изменения в основы законодательства об охране здоровья, принять закон о заведениях здравоохранения, ввести обязательное страхование ответственности медработников», - заявил Шипко.

Он подчеркнул, что если этого не будет сделано, отрасль здравоохранения ждет не реформа , а коллапс. Лекарства и впредь останутся недоступными для населения, пациенты будут без препаратов из-за задержки госзакупок, а в 2016 году в структуре Минздрава может начаться настоящий «закладомор» - тысячи украинских больниц могут остаться без финансирования из-за не взвешенных и несовершенных предложений Минздрава по реформированию отрасли.

Партия «Возрождение» в очередной раз заявила, что требует отставки Министра здравоохранения Александра Квиташвили с занимаемой должности, чтобы спасти систему здравоохранения Украины от его «реформ» .