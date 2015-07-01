Приднестровье хочет возобновить конструктивные отношения с Украиной и Молдовой

Об этом заявил глава непризнанной республики Евгений Шевчук на встрече с послом США в Молдове Джеймсом Петтитом, сообщает ТАСС.

"Как и ранее, мы готовы выстраивать конструктивные отношения и с Кишиневом, и с Киевом для того, чтобы деблокировать экономику, чтобы она могла функционировать, обеспечивать граждан всем необходимым, - сказал он. - Надеюсь, что в перспективе наши партнеры совместно с нами будут искать за столом переговоров компромиссные формулы для решения проблем".

В сообщении пресс-службы главы непризнанной республики отмечается, что на встрече обсуждалась текущая ситуация во взаимоотношениях между Тирасполем, Кишиневом и Киевом. Шевчук проинформировал собеседника о давлении со стороны Молдовы и Украины, негативных последствиях региональной нестабильности для экономики Приднестровья.

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Как заявил спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Радойко Богоевич после встречи с вице-премьером Молдовы Виктором Осиповым, переговоры по приднестровскому урегулированию должны возобновиться осенью этого года.

"Я нашел поддержку в Киеве и Москве для продолжения этого процесса. Они готовы участвовать и помогать нам. Вместе мы можем создать лучшие условия для продвижения вперед", - сказал Богоевич, который до приезда в Кишинев провел переговоры в России и в Украине. По словам дипломата, страны-посредники поддерживают идею возобновления диалога в формате "пять плюс два" (Молдова, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).

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Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко подписал законы о денонсации соглашений с РФ, которые разрешали транзит по территории Украины российских военных в Приднестровье.