Порошенко в День Конституции почтил память автора первой Конституции Пилипа Орлика

Как сообщает сайт президента страны, глава государства вместе с супругой возложили цветы к памятному знаку гетману в Киеве.

Читайте такжеСегодня Украина отмечает День КонституцииВместе с президентом в церемонии приняли участие премьер-министр Арсений Яценюк, первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий, Киевский городской голова Виталий Кличко, председатель Киевской областной государственной администрации Владимир Шандра, члены правительства, народные депутаты, представители общественности и духовенства.