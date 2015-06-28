Порошенко в День Конституции почтил память автора первой Конституции Пилипа Орлика
14:52, 28 июня 2015Политика
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В День Конституции президент Петр Порошенко почтил память создателя первой Конституции государства гетмана Пилипа Орлика.
Президент почтил память создателя украинской Конституции \ УНИАН
Как сообщает сайт президента страны, глава государства вместе с супругой возложили цветы к памятному знаку гетману в Киеве.
Читайте такжеСегодня Украина отмечает День КонституцииВместе с президентом в церемонии приняли участие премьер-министр Арсений Яценюк, первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий, Киевский городской голова Виталий Кличко, председатель Киевской областной государственной администрации Владимир Шандра, члены правительства, народные депутаты, представители общественности и духовенства.
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