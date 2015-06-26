Корбан: выборы в 205 округе - позор даже для книги рекордов Гиннеса

Об этом написал на свой странице в Фейсбук Геннадий Корбан.

«Я думаю, что эти выборы навсегда войдут в современную историю украинского парламентаризма. И произойдет это не потому, что мы все стали заложниками лжи, которая исходит из самого главного кабинета страны. И даже не потому, что это самые грязные выборы из всех, что я когда либо наблюдал. И даже не потому, что в данный момент на глазах у жителей Чернигова разыгрывается невероятное политическое шоу с актерами всех мастей (в перечне кандидатов куча технических участников - Корбаны, Карпаны, Кирпаны). В историю попадет факт - в ЦВК зарегистрировалось рекордное количество кандидатов - их уже более 100 человек!», - написал Корбан.

Он подчеркнул, что по сути избиратели на 205 округе лишены своего права голоса, поскольку немногим из них захочется разбираться в метровом списке фамилий, многие из которых созвучны между собой.

«В этой связи я вынужден констатировать: холуи и завхозы Президента Украины или неосознанно или намеренно уничтожают и без того хромающую репутацию своего хозяина. Иначе говоря, тридцатилетние сопляки из команды Черновецкого за короткий срок предвыборной кампании на 205-м округе свели на ноль обещания первого лица страны: не применять админресурс, не подкупать избирателей, не использовать грязные технологии на глазах у людей, которым из без того нелегко живется в Украине. И если Петр Порошенко делает вид, что он этого не замечает, значит он молча это одобряет. ЭТО ПОЗОР, господин Президент, даже для книги рекордов Гинесса», - подытожил Геннадий Корбан.

Напомним, что 25 июня, около полуночи, Геннадия Корбана не пустили в здание ЦИК. Кандидат в депутаты в 205 округе в Чернигове хотел узнать, как проходит в последние минуты официальная регистрация кандидатов.

«Двери ЦИК закрыты наглухо. За ними маячат люди в военной форме. На входе - титушки. 7 человек - в бейсболках, с такими характерными лицами, интелектуальным выражением лица. Тоже наверное кандидаты по округу. Стоят в очереди. Давно я таких лиц не видел, со времен Януковича. Документы не предъявляют. Милиционеры их не трогают и свои документы тоже не показывают», - сообщил Корбан.