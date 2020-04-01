Государство не позволит вам быть эгоистами: Зеленский призвал украинцев не уклоняться от обсервации

По словам президента, украинская власть работает над обеспечением мест для граждан, которые возвращаются из-за рубежа.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев, которые возвращаются из-за рубежа, не быть эгоистами и не уклоняться от обсервации.

Об этом говорится в обращении главы государства, размещенном на странице президента в Facebook.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: 150 миллионов евро от Германии направят на борьбу с инфекцией

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить места для обязательной обсервации граждан, которые возвращаются из-за рубежа. Без нее возвращение домой будет невозможным. А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно: государство не позволит вам быть эгоистами», - заявил он.

«Если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то безразлично, то именно государство будет защищать здоровье миллионов других граждан. «Не уговорами и рекомендациями», а жесткими действиями», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, эвакуированные из Вьетнама украинцы, которые 29 марта прибыли в аэропорт «Борисполь», пытались силой прорваться из терминала, когда их пытались отправить на принудительную обсервацию.

Пассажирам заблокировали двери в аэропорту, но они изо всех сил пытались их открыть и в наконец им это удалось.

Пресс-секретарь полиции Киевской области Виталина Грохольская объяснила, что граждане Украины, которые прилетели из Вьетнама, отказались от перевозки к местам обсервации. В конце концов пассажиров этого рейса отправили на самоизоляцию.

Эти события произошли именно в то время, когда проходило заседание правительства, вечером 29 марта, во время которого было принято решение об обязательном соблюдении режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Сегодня, 1 апреля, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире «112 канала» сообщил, что место обсервации в отеле «Казацкий» в Киеве покинули более 60 украинцев, которые вернулись раньше из-за рубежа.

Читайте также: