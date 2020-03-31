В "Слуге народа" надеются провести референдум о продаже земли иностранцам до конца года

Для этого сначала необходимо принять закон "О референдуме".

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко ожидает проведения референдума о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам до конца года.

Для этого необходимо принять закон "О референдуме", сказал он в эфире программы "Свобода слова", передает УП.

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"Сейчас этот проект (закон "О референдуме", – УП) уже был на регистрации, но чрезвычайная ситуация с коронавирусом немного корректирует эти планы. Я думаю, что когда мы выйдем из этого пике и вернемся из карантина к работе Верховной Рады, мы начнем регистрировать и принимать закон "О референдуме", и дальше, когда этот закон вступит в действие, тогда мы можем начать инициировать подобные референдумы, в частности о допуске иностранцев к покупке. Я надеюсь, что к следующему году, возможно ко времени вступления в действие закон об обороте сельскохозяйственных земель, мы сможем уже иметь предметные ответы на эти вопросы и от народа", - сказал Корниенко.

По словам лидер партии, в законопроекте по земельной реформе нормы выписаны таким образом, чтобы ввести рынок земли как можно безопаснее.

Как сообщал УНИАН, ночью 31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.