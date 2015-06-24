Министерству информполитики передали канал "УТР" и агентство "Укринформ"

Кабинет министров Украины принял решение об отнесении целостного имущественного комплекса государственной организации Украинское национальное информационное агентство "Укринформ" и Государственной телерадиокомпании "Всемирная служба "Украинское телевидение и радиовещание" в сферу управления Министерства информационной политики (МИП).

Как сообщает пресс-служба МИП, решение было единогласно проголосовано сегодня на заседании правительства.

После подписания премьер-министром этих распоряжений и их официального опубликования, МИП начнет работу над запуском телеканала Ukraine Tomorrow и рестартом информационного агентства "Укринформ" в виде единой медиаплатформы иновещания.

Читайте такжеСтець объяснил, почему нельзя уничтожать донецкую телевышку, которая транслирует каналы боевиковПараллельно в ближайшее время Кабинет министров Украины на выполнение Программы действий правительства внесет в Верховную Раду Украины проект Закона "О системе иновещания", согласован с парламентским Комитетом свободы слова и информационной политики, и который уже сейчас проходит обсуждения во время круглых столов с представителями гражданского общества.

"Мы начинаем работу с того, что объявляем публично о наборе команды для создания качественного иновещания Украины. Каждый, кто желает приобщиться к этой команде, может присылать свои данные на электронный адрес. Процесс набора будет максимально прозрачен", - отметил в своем комментарии министр Юрий Стець.