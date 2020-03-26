Дело Кожары: прокуратура утверждает, что умышленное убийство совершил именно экс-министр

Суд избирает меру пресечения экс-министру иностранных дел Леониду Кожаре, в доме которого 21 февраля был обнаружен убитым Сергей Старицкий.

Сторона обвинения считает, что экс-министр иностранных дел Леонид Кожара намеренно убил бизнесмена Сергея Старицкого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в ходатайстве об избрании Кожаре меры пресечения, которое было обнародовано во время заседания Шевченковского райсуда Киева.

Как говорится в обосновании ходатайства, между Старицким и Кожарой возник конфликт.

По данным следствия, 21 февраля около 15.00 Старицкий по предварительной договоренности приехал в дом Кожары. На кухне на первом этаже здания они вместе с женой Кожары начали пить алкогольные напитки. Во время этого между Кожарой и Старицким возник конфликт с применением физической силы. Согласно заключению экспертов, на оправе поврежденных очков, которые носит Кожара, была выявлена кровь Старицкого.

«После этого конфликта у Кожара возник умысел на умышленное противоправное причинение смерти Старицкому. С целью реализации преступного умысла Кожара поднялся на второй этаж, взял пистолет и совершил умышленное убийство Старицкого», - говорится в ходатайстве.

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Также в документе указано, что перед убийством Кожара ударил Старицкого «в область затылка справа». После этого подозреваемый выстрелил Старицкому «в область правого глаза». В результате огнестрельного сквозного ранения головы с повреждением костей черепа и головного мозга Старицкий скончался на месте.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля бывший руководитель телеканала "Интер", генеральный директор холдинга Atlantic Group Старицкий был найден мертвым с огнестрельным ранением в доме Кожары и его жены Марины Козерод в селе Чайки Киевской области. Об инциденте полицию уведомила хозяйка дома.

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Сначала в полиции сообщили, что мужчина покончил с собой, когда хозяева дома были в других комнатах. Полицейские на месте происшествия изъяли пистолет, патроны и гильзу.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой «самоубийство».

22 февраля в полиции сообщили, что уголовное производство переквалифицировано с самоубийства в умышленное убийство - часть 1 статьи 115 УК.

25 марта Кожару задержали сотрудники полиции. Прокурор просит суд применить к Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.