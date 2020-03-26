Нардеп Дубинский подал в Раду альтернативный банковский законопроект и рассказал, как хотят украсть "1+1"

Еще одна очень важная проблема, которая устраняется законопроектом депутата Дубинского, связана с судами.

Народный депутат Александр Дубинский подал в Верховную Раду законопроект №3260-2 "Проект Закона о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Этот документ — альтернатива правительственному законопроекту с аналогичным названием под номером 3260, в который предлагается внести несколько крайне важных правок, сообщается на сайте Dubinsky.pro.

Во-первых, документом предлагается дополнить пункт о том, что ущерб за незаконно закрытые банки (если решения Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов физлиц будут признаны противоправными) будет возмещаться не только денежной форме. Но и в натуре.

"В основном законопроекте речь идет о деньгах, что не совсем логично. Поскольку форму возмещения ущерба должна иметь возможность выбирать потерпевшая сторона, а в данном случае это владельцы банка — поскольку у них забрали банк противоправным способом, и это подтверждается решениями судов. У пострадавших должна быть здоровая альтернатива, и получение этой альтернативы должно быть прозрачным и реальным", - говорится в сообщении.

"Норма о выплате возмещения за то, что Порошенко на пару с Гонтаревой украли Приватбанк — справедливая. Однако нельзя оставлять исключительно денежную форму такой компенсации, нужно оставлять и вариант в натуре. Чтобы это не было выгодно Порошенко и Гонтаревой, которые знали, что Приватбанк кредитовал телеканал "1+1". Их целью было оттяпать еще и его акции, когда они национализировали Приватбанк. Нельзя дать украсть телеканал", — подчеркнул Дубинский.

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Чтобы все было прозрачно, во-вторых, нужно переписать механизм выплат компенсаций, что сделано в законопроекте Дубинского. Правительственным документом допускается компенсация пострадавшим владельцам незаконно выведенных с рынка банков не только реального ущерба. Но и упущенной выгоды. Однако механизм определения убытков прописан так, чтобы возмещение стало невозможным:

Убытки возмещаются только по решению суда.

Размер реального ущерба определяется на уровне стоимости акций на дату принятия НБУ решений о признании банка неплатежеспособным или о ликвидации банка.

Размер убытков определяется аудиторской фирмой, которая отвечает критериям НБУ. Причем: такая фирма назначается судом (владелец сам не имеет возможности обратиться в аудиторскую фирму).

Установлены размытые критерии, что повлияет на размер возмещения и сделает его получение очень проблематичным.

Третья — очень важная проблема, которая устраняется законопроектом депутата Дубинского, связана с судами. Законопроект №3620 содержит нормы, которыми фактически даются указания судам, какие решения принимать по искам об отмене решений НБУ и Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Причем, фактически обязывают суды действовать исключительно в интересах НБУ и ФГВФЛ, основываясь только на субъективных оценках этих структур. Что прямо нарушает принцип диспозитивности сторон и независимости суда, отмечается на сайте Dubinsky.pro.

"Очень интересен четвертый момент правительственного законопроекта, который нельзя оставлять при принятии базового закона — внедрение такого понятия, как «профессиональное суждение» Нацбанка и ФГВФЛ. Этого нельзя допускать из-за крайне низкого профессионализма правления Национального банка и Фонда гарантирования. Проблема и с этим, и с безупречной репутацией. Добавьте сюда еще две очевидные проблемы — нестабильное законодательство, а также отсутствие независимой и профессиональной судебной системы — и станет понятно, что этот момент нельзя оставлять в основополагающем законе", - подытожили в материале.