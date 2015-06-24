В Харьковском горсовете создана группа партии "Возрождение"

Об этом сегодня, 24 июня, на сессии горсовета сообщил харьковский городской голова Геннадий Кернес. В группу вошли 18 депутатов. Возглавил группу Владимир Скоробагач.

"Мы живем в этом городе с детства и видели его разным. Харьков - это уютный, чистый и успешный мегаполис. Такой он во многом благодаря современному руководству города. Поэтому мы хотим и в дальнейшем, объединившись в группу неравнодушных к судьбе Харькова людей, продолжать возрождать и развивать его", - рассказал председатель депгруппы.

Он также подчеркнул, что профессионализм и продуманные решения новой команды смогут дать положительные результаты, решить сложные и актуальные задачи.

"В политике нет закономерностей - в политике есть решения. Я уверен, что это решение - первый шаг к позитивным изменениям, свидетелями которых мы станем вместе с вами", - отметил депутат Харьковского горсовета.