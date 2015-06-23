Порошенко сменил руководителя Антитеррористического центра СБУ
22:16, 23 июня 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уволил врио председателя СБУ Василия Грицака с должности руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.
Порошенко поменял руководителя Антитеррористического центра СБУ / Фото twitter.com/poroshenko
Соответствующий указ, как сообщает пресс-служба президента, подписан сегодня.
Другим указом Порошенко назначил заместителя председателя СБУ Виталия Маликова руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.
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Ранее УНИАН сообщал, что обнародован указ президента Украины о временном исполнении обязанностей председателя Службы безопасности Украины первым заместителем председателя СБУ Василием Грицаком.
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