Порошенко сменил руководителя Антитеррористического центра СБУ

Президент Украины Петр Порошенко уволил врио председателя СБУ Василия Грицака с должности руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Соответствующий указ, как сообщает пресс-служба президента, подписан сегодня. Другим указом Порошенко назначил заместителя председателя СБУ Виталия Маликова руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. Читайте такжеПорошенко уволил трех заместителей главы, и руководителя главного следственного управления СБУ Ранее УНИАН сообщал, что обнародован указ президента Украины о временном исполнении обязанностей председателя Службы безопасности Украины первым заместителем председателя СБУ Василием Грицаком.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter