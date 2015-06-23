Под декоммунизацию попадают минимум три партии - Минюст

В ближайшее время будет дано правовое заключение по этому поводу, что определит возможность участия этих партий в избирательном процессе.

Об этом сообщила в ходе заседания комиссии по вопросам соблюдения закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики" первый заместитель министра юстиции, глава комиссии Наталья Севостьянова.

Она рассказала, что в Минюст поступило обращение премьер-министра Украины Арсения Яценюка относительно того, что прошел месяц после вступления в силу закона, а три партии не привели свои уставы и символику в соответствие с нормами закона. "Это три политические силы - КПУ, КПУ (обновленная) и Коммунистическая партия рабочих и крестьян",- сказала первый замминистра. Она подчеркнула, что в настоящее время проходит первое заседание комиссии, а на следующем, как ожидается, будет дано правовое заключение, на основании которого министр юстиции примет решение относительно соответствия или несоответствия этих партий нормам закона о декоммунизации.

"В случае принятия решения о несоответствии политической партии, областной организации требованиям данного закона, они не могут быть субъектом избирательного процесса",- заявила Севостьянова.

Она уточнила, что истек месячный срок для приведения в соответствие с законом политсил. Для СМИ предусматривается трехмесячный срок для аналогичных действий, а у торговых марок для приведение в соответствие с законом есть полгода.

Севостьянова также отметила, что у Минюст ознакомлен с заключениями Венецианской комиссии относительно аналогичных законов и считает, что нормы закона о декоммунизации не противоречат правам и свободам человека.