САП открыла дело из-за отказа Кабмина Гончарука ограничить экспорт медсредств

Досудебное расследование будет осуществлять Государственное бюро расследований.

Зарегистрировано уголовное производство по факту возможной служебной халатности служащих Кабинета министров Украины, которые не приняли никаких мер после получения в январе и феврале двух писем от секретаря Совета национальной безопасности и обороны с требованием ограничить экспорт и реэкспорт продукции медицинского назначения, защитных масок, перчаток, халатов, необходимых для противоэпидемиологических мероприятий.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, производство зарегистрировано руководителем САП Назаром Холодницким.

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Досудебное расследование будет осуществлять Государственное бюро расследований.

Указано, что дело возбуждено по информации, изложенной на сайте одного из интернет-изданий Украины.

Отмечается, что должностные лица Кабинета министров Украины проявили служебную халатность, повлекшую тяжелые последствия.

Так, согласно обнародованной информации, 31 января 2020 года и 8 февраля 2020 года секретарем СНБО в адрес премьер-министра Украины были направлены письма относительно ограничения экспорта и реэкспорта продукции, которая прямо или косвенно может быть использована при реализации противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий на территории Украины с целью недопущения распространения случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Однако служащие Кабмина, ненадлежаще исполняя свои обязанности, вышеуказанные меры так и не приняли.

23 марта 2020 года сведения о возможном совершении правонарушения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Как известно, сегодня утром интернет-издание Цензор.нет сообщило, что таможенная служба спокойно оформляла до 11 марта вывоз масок из Украины - частные компании вывезли 980 тонн масок.

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"Государственный преступление. Сегодня экс-премьер-министр Алексей Гончарук должен быть вызван на допрос и должно быть возбуждено уголовное дело... Гончарук отказался принимать запрет на вывоз масок. Вместо этого, таможенная служба спокойно оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины. Правительство делало вид, что так и надо - на их глазах частные компании вывезли 980 тонн масок", - рассказал главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов.

Как сообщал УНИАН, в Украине, по последним данным, зафиксировано 73 случая инфицирования коронавирусом, в том числе три летальных, один человек выздоровел.

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