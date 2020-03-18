Заместителем министра по вопросам реинтеграции стал экс-нардеп Макарьян

Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Кабинет министров назначил заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Давида Макарьяна.

Давид Макарьян родился в городе Николаев 12 августа 1984 года.

После окончания Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова сразу стал директором Николаевского ООО «Гранд-Авто-Ник».

В 2011 году вступил в Партию УДАР Виталия Кличко. В 2012 году возглавил Николаевскую областную партийную организацию ПП УДАР и на парламентских выборах 2012 года стал руководителем Николаевского областного избирательного штаба.

С 2012 по 2014 год – помощник-консультант народного депутата 7 созыва Павла Рябикина.

В декабре 2014 года избран народным депутатом 8 созыва, пройдя по спискам БПП под номером 66. Член комитета по вопросам транспорта. По депутатской каденции привлек по программе соцэкономразвития около 120 миллионов гривень на развитие Николаевской области.

В 2016 году был кандидатом на должность председателя Николаевской ОГА, но отказавшись от предложения, остался работать в Верховной Раде Украины.

25 декабря 2018 года Макарьян вошел в список санкций РФ.

С 2019 года заместитель председателя общественной организации Союз Армян Украины «САУ»

Засветился в ряде скандалов, связанных с Николаевским облсоветом: был инициатором отстранения Михаила Соколова с должности первого заместителя председателя облсовета, недоверие было мотивировано чередой коррупционных скандалов с его участием; был инициатором отставки председателя облсовета Виктории Москаленко.

Глава города Николаева Александр Сенкевич в 2017 году обвинил народного депутата Макарьяна в содействии единогласного голосования за выражение недоверия ему как городскому голове на сессии городского совета.

Женат на Кошелевой Алене, у него двух детей.