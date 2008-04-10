Тимошенко знает, что Ющенко категорически против, но попробует убедить его и НУ-НС

Фракция БЮТ будет настаивать на включении законопроекта о проведении выборов городских председателей в два тура в повестку дню завтрашнего пленарного заседания Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила лидер БЮТ, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня журналистам после завершения киевской городской межпартийной конференции БЮТ.

“Наша политическая сила, наша фракция будет настаивать на том, чтобы этот законопроект был рассмотрен. Мы будем убеждать наших коллег из НУ-НС, чтобы они также поддержали эту инициативу”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ добавила, что попытается убедить Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в необходимости принятия такого закона. “Насколько мне известно, Президент категорически против этого закона, и, как следствие, фракция НУ-НС также не поддерживает этот закон”, - сказала она.