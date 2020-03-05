"Я не профан": Шмыгаль рассказал, чем отличается от Гончарука

В работе на посту премьера Денис Шмыгаль выразил готовность говорить "нет" президенту Владимиру Зеленскому.

Новый премьер заявил о наследственности правительства отметив, что цель и средства ее достижения одинаково важны, поэтому правильный путь и результат не имеют преимущества друг над другом.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает ТСН.

Своего предшественника Алексея Гончарука он охарактеризовал, как "руководителя правительства технократов", человека без подозрений по поводу коррупционных действий, который начал важные реформы и их предстоит завершить новому правительству.

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Профаном в экономике Шмыгаль себя не считает: "Нет, я экономист, кандидат экономических наук". Сходства с экс-премьером не предвидится и в способе передвижения по зданию Кабмина - вместо использования самоката новый руководитель будет ходить пешком, "хотя коридоры достаточно длинные".

В работе на должности премьера Шмыгаль выразил готовность говорить "нет" президенту Владимиру Зеленскому во многих случаях, однако "не представляет", чтобы глава государства просил чего-то противозаконного и потребность в отказе возникла.

Условием своей отставки руководитель правительства назвал потерю доверия украинцев. На вопрос о том, видел ли он лично Ахметова, Коломойского или Пинчука, премьер ответил: "Никого".

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Также парламент утвердил новый состав Кабинета министров Украины.

В тот же день Верховная Рада приняла постановление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука и отправила в отставку правительство.