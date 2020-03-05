В США и Германии надеются на тесное сотрудничество с Шмыгалем и новым правительством

Американские и немецкие дипломаты поблагодарили бывшего главу украинского правительства Алексея Гончарука за плодотворное сотрудничество.

В Соединенных Штатах Америки и Германии надеются на тесное сотрудничество с новым премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и новым правительством.

Об этом посольства США и ФРГ сообщили в Twitter.

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"Мы поздравляем премьер-министра Шмыгаля с назначением на эту должность и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его коллегами по Кабинету министров. Мы благодарим Алексея Гончарука и его команду за плодотворное сотрудничество в течение последних 6 месяцев для поддержки партнерства Украины и США", - отметили в посольстве США.

Немецкие дипломаты также поблагодарили экс-премьера Гончарука и его команду за сотрудничество в реализации программы реформ.

Они выразили готовность продолжать «это сотрудничество на благо людей в Украине» со Шмыгалем и новым составом Кабмина.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада отправила Гончарука и возглавляемое им правительство в отставку и назначила Шмыгаля премьер-министром и новых министров.