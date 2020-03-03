КСУ не вынес решение по закону о люстрации

Судьи продолжили рассмотрение закона на следующее пленарное заседание.

Конституционный суд Украины вынес решение относительно закона о люстрации и продлил его рассмотрение.

Об этом сообщила начальник управления по коммуникациям КСУ Марьяна Гайовская в комментарии РБК-Украина.

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По ее словам, рассмотрение положений закона «Об очистке власти» на соответствие Конституции Украины будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний суда.

Как сообщал УНИАН, 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение, которым признал, что люстрация государственных служащих в Украине, ставшая возможной благодаря закону "Об очищении власти", нарушила их права.

Закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года. Он применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшую руководящую должность в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и тем государственным чиновникам, которые занимали должность в период с 21 ноября 2013 года 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию. Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.