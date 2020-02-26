"Изменений пока никаких": Пристайко о подходе России к Украине после замены Суркова на Козака

Глава МИД считает, что нужно время для понимания, как повлияет смена ответственного в Кремле за вопросы, касающиеся Украины.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что пока не видит изменений в российской позиции в отношении Украины после замены помощника российского президента Владислава Суркова на заместителя главы администрации российского президента Дмитрия Козака в курировании "украинского вопроса".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сообщил журналистам.

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В частности, его спросили, изменился ли подход России к Украине после увольнения Суркова и назначения ответственным за "украинское направление" Козака.

"На сегодняшний момент не прошло еще достаточно времени для того, чтобы понять, действительно ли произошло то, о чем вы говорите. Я не наблюдаю смены команды до сих пор. Действительно, Сурков отошел, но даже те люди, которые постоянно принимали участие в минских переговорах - приезжал Сурков, они продолжают приезжать. То есть, возможно нужно время, чтобы понять, каким образом изменится политика с приходом... Козака на эту позицию", - отметил Пристайко.

При этом его спросили, как Министерство иностранных дел Украины и руководитель Офиса президента Андрей Ермак распределяют работу на российском направлении.

"Украинский МИД занимается всеми странами на этой планете. И в частности, у нас есть люди, которые постоянно работают над российской проблемой в Российской Федерации. У нас там живут около 3 миллионов человек с украинскими паспортами. У многих из них есть проблемы консульские. Кто-то находится под судом, у кого-то бизнесовые дела, семейные дела. Наши консулы и все дипломаты, дипломаты в Москве продолжают работать. Действительно, у нас нет посла на сегодняшний момент в связи с агрессией против нас. Но наше посольство поддерживает постоянно работу", - пояснил Пристайко.

"Господин Ермак занимается вопросами минских переговоров. Хотя и мы тоже помогаем ему в этом процессе", - добавил глава МИД.

Как сообщал УНИАН, в январе появились сообщения об увольнении Суркова с должности помощника Путина. Сурков был ответственным за "украинское направление".

11 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "украинское направление" и вопросы "интеграции" курирует заместитель главы администрации президента Козак.

18 февраля президент России Владимир Путин официально уволил Суркова с должности своего помощника.