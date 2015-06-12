Столичный апелляционный суд продолжил рассмотрение жалобы на приговор Пукачу
11:43, 12 июня 2015Политика
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Апелляционный суд Киева продолжил рассмотрение жалобы на приговор экс-генералу МВД Алексею Пукачу, который осужден за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
Судебное заседание продолжили / Фото УНИАН
“Судебное заседание оглашается продолженным”, - заявил председательствующий судебной коллегии палаты по уголовным делам Степан Гладий.
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Справка УНИАН. 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе в сентябре 2000 года.
Адвокат вдовы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский.
4 июня Теличенко отозвала апелляционную жалобу на приговор Пукачу.
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