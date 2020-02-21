Правительство инвестирует в украинцев, это главный приоритет - Гончарук

За последние полгода совместными усилиями Правительству, в частности, удалось уменьшить платежки на отопление для людей до 30%.

Единственный путь к успеху Украины – через инвестиции. Инвестиции не только в экономику, а в первую очередь – в людей. Ведь человек – главный приоритет государства. Об этом сказал Алексей Гончарук во время Отчета Правительства в Парламенте о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2019 году.

«Нет отдельных достижений Правительства или Парламента. Мы – единая команда и есть общие достижения команды Президента Зеленского. Мы начали перезагрузку страны. Большинство реформ, которые мы сейчас проводим, проходят в Украине впервые. Это стало возможным, потому что впервые в истории Президент, Парламент и Правительство работают единой командой», — сказал Алексей Гончарук.

Он добавил, что за последние полгода совместными усилиями Правительству, в частности, удалось уменьшить платежки на отопление для людей до 30%, запустить программу Доступные кредиты «5-7-9%» для малого бизнеса, запустить большую приватизацию убыточных госпредприятий.

Всего за 5 месяцев работы команда Министерства юстиции уничтожила системное рейдерство: «Уже никто шепотом не переписывает в реестрах собственность одного человека на другого. В течение 24 часов мы реагируем на рейдерство и исключаем негодяев из реестров. Уже сейчас видим, что системного рейдерства нет», — подчеркнул Премьер-министр.

Как говорилось в выступлении премьера, Правительство также сделало аудит государства — создало единую инфраструктурную карту Украины, на которую нанесли более 111 000 социально важных объектов. И начало оцифровывать всю территорию страны — впервые в истории Украины объединили все кадастры.

"Провели аудит государственных кадастров природных ресурсов. Впервые в истории Украины уже комбинированные карты кадастров. Этой весной планируется съемка всей территории Украины. Это позволит нам проводить инвентаризацию и анализировать имеющиеся ресурсы. Правительство начало оцифровки двух пилотных областей — Волынской и Львовской областей с помощью ортофотопланов. Провели первые прозрачные концессионные конкурсы: «В Правительстве мы провели прозрачные конкурсы и уже первые 2 порта имеют победителей. Туда зайдут инвестиции. Это огромный шаг к развитию. Сейчас еще 12 объектов у нас готовы к концессионным конкурсам", — сказал глава Правительства.

Запустили портал государственных услуг ДІЯ — это государство в смартфоне, которое было анонсировано. К 2024 году 100% государственных услуг должны быть доступны он-лайн.

Правительство продолжает децентрализацию с фокусом на создании состоятельных общин.

«2020 должен стать годом начала великой модернизации Украины. Годом наглядных и ощутимых изменений. Годом Эффективности Украины», — подчеркнул премьер-министр.