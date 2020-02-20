Законопроект о столице прошел второе чтение в комитете ВР несмотря на противодействие Кличко - нардеп

Нардеп Александр Ткаченко подчеркнул, что этот проект закона дает весомый шанс вернуть киевлянам власть в городе и ввести в столице полноценное европейское самоуправление.

Законопроект о столице прошел второе чтение профильного комитета Верховной Рады и скоро будет вынесен на рассмотрение парламента.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко.

"Сегодня Закон о столице - город Киев получил второе дыхание. Точнее прошел второе чтение профильного комитета... Ждать скоро - в Раде. Несмотря на тщетные потуги Кличко и его "партнеров" из партии застройщиков с ОПЗЖ застопорить процесс", - написал нардеп.

По его словам, комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства учел поправки, которые были предложены как киевлянами после ряда публичных обсуждений, так и депутатами, активистами и европейскими экспертами.

Ткаченко подчеркнул, что это дает весомый шанс вернуть киевлянам власть в городе и ввести в столице полноценное европейское самоуправление.

Также, законопроект четко разделяет власть в Киеве. "Все полномочия по управлению городом будут у городского головы, а не у государственной администрации, которая назначается центральной властью", - отмечает нардеп.

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Кроме того, законопроект сокращает состав Киевсовета и наделяет ее функциями относительно определения стратегии города и принятия принципиальных решений, а не только решения вопросов по распределению земельных участков под застройки.

Проект закона также устанавливает прозрачные и понятные правила работы для городской власти, эффективность показателей и независимый аудит ее деятельности. Он предусматривает полную прозрачность всех документов города и документации городского планирования.

Ткаченко отмечает что принятие законопроекта предоставит людям право влиять на решения, которые принимаются в городе. В частности, контроль со стороны жильцов над застройкой в их районах. Документ позволит защитить исторический центр города, ведь все, что строится, будет проходить теперь через полноценный архитектурный конкурс.

"Главная антикоррупционная новация законопроекта - городской глава и председатели исполнительных офисов районов будут нести персональную юридическую и политическую ответственность за решения, принимаемые их органами", - подытожил Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября в парламенте был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон "О столице Украины - город-герой Киев" (№2143), а 19 сентября Верховная Рада включила его в повестку дня сессии.

21 сентября в Киеве презентовали проект закона "О Киеве - столице Украины". Презентацию провели народные депутаты от "Слуги народа" Александр Ткаченко и Дмитрий Гурин.

3 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о городе Киев - столицу Украины (№2143-3).