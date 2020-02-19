Журналисты объяснили, как Кива содействует гибридной агрессии России против Украины

Издание Апостроф допускает, что скандальные заявления и выходки Кивы могут быть спланированными Кремлем провокациями для дискредитации украинской власти.

Скандальными заявлениями и действиями народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива содействует гибридной агрессии России против Украины.

Об этом говорится в материале Апострофа.

Напомним, СБУ проверяет информацию о возможной переписке нардепа с депутатом Госдумы РФ Владимиром Жириновским. Переписку журналисты сняли на видео прямо в зале Верховной Рады. Это произошло за две недели до начала активного наступления российских наемников на Донбассе, когда в результате интенсивных боев один военнослужащий Украины был убит, еще пятеро получили ранения.

«В эти дни Украина словно вернулась в 2014 год: активные боевые действия, обстрелы мирных населенных пунктов на Донбассе, а в Киеве — непуганая пятая колонна. Ее представители уже даже не пытаются казаться патриотами, они открыто подыгрывают врагу, который преследует одну цель — уничтожить Украину», — пишет Апостроф.

Сам Кива факт общения с Жириновским сначала опровергал, а после не исключал такой возможности, указывая на необходимость развивать «межпарламентское сотрудничество». При этом нардеп не увидел «проблемы» в коммуникации с политиком, который обещал «сжечь Украину напалмом», забрать Одессу и оккупировать Киев. «К его высказываниям следует относиться со всей серьезностью — это не плод воспаленной фантазии выжившего из ума прихвостня Путина, это — элемент гибридной войны против нашей страны», — говорится в материале.

Автор допускает, что скандальные заявления и выходки Кивы могут быть спланированными Кремлем провокациями для дискредитации украинской власти. «Не исключено, что Киву могли взять под крыло российские спецслужбы, которые не оставляют попыток раскачивать ситуацию в Украине и располагают довольно серьезными ресурсами внутри нашей страны. Такие одиозные личности, как Кива, им вполне подходят. И именно по антиукраинской теме Кива и мог познакомиться с Жириновским», — пишет Апостроф.