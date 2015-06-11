Действия России разрушают мировую систему безопасности - депутат

Об этом заявила руководитель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАЧЭС, народный депутат фракции «Народный фронт» Людмила Денисова после заседания 45-й Генеральной Ассамблеи организации в Кишиневе.

Она отметила, что Организация Черноморского экономического сотрудничества столкнулась с наиболее серьезными вызовами за все время своего существования.

«Ситуация, в которой оказалась Украина в результате агрессивных действий России, подрывает безопасность не только в Черноморском регионе, но и в Европе и всем мире», - подчеркнула Денисова.

По ее словам, на сегодня больше 400 км украинской границы с Россией контролируется не государством, а террористическими организациями.

«Через эту «черную дыру» размером в 400 км из России в Украину течет непрерывный поток смерти – самое современное вооружение, танки, ракетные установки залпового огня, боеприпасы, беспрепятственно заходят вооруженные террористические группы и регулярные российские войска», - подчеркнула Людмила Денисова.

Она сообщила, что в результате боевых действий, по оценкам ООН, на Востоке Украины погибло более 6 тысяч человек, более 1,3 млн человек покинули свои дома и были вынуждены переселиться в другие регионы Украины.

«Украинская Ялта, в которой в 1998 году была подписана Хартия Организации ЧЭС, сегодня – вместе с остальным Крымом – оккупирована и аннексирована соседним государством», - сказала Людмила Денисова.

Она также обратила внимание на ухудшении ситуации с правами человека в Крыму, в частности, запугивания, преследования и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар.

«В составе нашей делегации – лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, которого оккупационные власти сделали персоной нон-грата на его родной земле», - подчеркнула Денисова.

Она подчеркнула, что позиция нашего государства по Крыму остается четкой: Крым был и остается неотъемлемой частью Украины.

Как известно, членами ПАЧЭС являются 12 стран: Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.