Британия на Совбезе ООН обвинила Россию в постоянной лжи о войне на Донбассе

Также Британия осудила Россию за поддержку террористов "ЛДНР", и попытки подорвать суверенитет Украины.

Представитель Британии при Совбезе ООН Карен Пирс обвинила россиян в постоянной лжи о войне на Донбассе.

Об этом она заявила на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, 18 февраля, передает Обозреватель.

При этом, Пирс поддержала мирные инициативы украинской стороны.

Также Британия осудила Россию за поддержку террористов "ЛДНР", и попытки подорвать суверенитет Украины.

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"Россия вместо того, чтобы сдерживать своих марионеток, предоставляет им личный состав и технику. Ничего не делает, чтобы безопасно доставляли гуманитарную помощь на Донбасс. Единственная цель РФ - подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Они хотят, чтобы Москва, а не сами украинцы, определяли будущее Украины", - заявила она.

Дипломат добавила, что выборы на Донбассе могут состояться лишь в случае прекращения огня, допуска наблюдателей ОБСЕ и вывода российских войск из Украины.

Как сообщал УНИАН, представитель Украины на заседании Совета безопасности ООН Сергей Кислица заявил, что Россия продолжает реализовывать стратегию по эскалации на Донбассе, грубо нарушая взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений.